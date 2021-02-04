请扩散！洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部发布最新公告

为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，保障全市人民身体健康，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室特别提醒。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室公告

为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，保障全市人民身体健康，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室特别提醒：

一、广大市民、群众要以高度的责任感自觉遵守国家和省、市出台的疫情防控各项规定，配合辖区疫情防控部门落实疫情排查、核酸检测、医学观察等防控措施。听党话、听官宣、不恐慌、不信谣、不传谣，不转发任何未经权威机构认证的小道消息，自觉抵制发布和传播虚假信息。

二、加强个人防护，尽量减少外出，非必要不聚集、非必要不外出。如出现发烧、咳嗽等呼吸道感染症状，必须及时就诊，并第一时间向单位、社区报告。

三、近期由疫情中高风险地区来(返)洛人员，健康码(洛康码)已转为红码和黄码人员，须在第一时间主动向居住地社区和单位报告，坚决执行不外出、不聚集的要求，主动配合疾控部门的调查和采取的防控措施，不主动申报、拒绝接受相关防控措施的人员，将依法追究法律责任。

四、对7月初以来个别未到过疫情中高风险地区的，但健康码(洛康码)已转为红码和黄码的人员，须第一时间向社区(村)、单位报备，提供相关证明和近两日的核酸检测阴性报告，由当地社区按照相关程序进行变码处理。

2021年8月5日