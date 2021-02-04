坐公交、乘电梯如何做好防护？洛阳专家提醒注意这些细节

“地铁、公交车的空间相对密闭，人员密集，乘坐时要注意些啥？”“坐电梯，咋样做好个人防护？”近日，有市民咨询疫情期间如何正确乘坐公共交通工具等问题，5日，记者采访市中心医院感染科副主任医师余凤仙，请她讲解了相关防护细节。

“地铁、公交车的空间相对密闭，人员密集，乘坐时要注意些啥？”“坐电梯，咋样做好个人防护？”近日，有市民咨询疫情期间如何正确乘坐公共交通工具等问题，5日，记者采访市中心医院感染科副主任医师余凤仙，请她讲解了相关防护细节。

余凤仙建议，乘坐拥挤的公共交通工具，如果条件允许，最好佩戴防护效果好的医用外科口罩，隔位或分散而坐。

坐公交车时，尽量采用自然通风。天气较热，车里开着空调，也可以将窗户开一条缝，适度保持空气流通。

等候或者乘坐电梯，应全程规范佩戴口罩，尽量间隔站立，保持社交安全距离。如果电梯里人比较多，可以等下一趟。在楼层不高、身体状况良好的情况下，选择走步梯，既锻炼了身体，又能减少在密闭环境停留的时间。

触摸电梯按键后，手不要接触眼睛、鼻子和嘴巴，并及时用酒精棉片和免洗洗手液做手部清洁。也可以随身携带面巾纸或湿巾，隔着纸巾按键，下电梯后及时将纸巾扔进垃圾桶。如果条件允许，可第一时间用洗手液或肥皂，正确清洗双手。

打喷嚏、咳嗽时，会喷出飞沫，口罩有一定的阻隔飞沫传播作用，只要正确佩戴口罩，就可以做好个人防护。需要注意的是，打喷嚏、咳嗽会降低口罩的防护效果，应当到安全的环境中及时更换口罩，并将旧口罩扔进废弃口罩箱中。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 陶加玉 通讯员 高鸽 文/视频)