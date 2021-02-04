疫情防控期间，部分市民可在网上缴燃气费

5日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司的“新奥95158网厅”微信小程序上线，目前家中已更换燃气表的市民，在疫情防控期间可选择网上缴费了。

5日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(简称洛阳新奥燃气)获悉，该公司的“新奥95158网厅”微信小程序上线，目前家中已更换燃气表的市民，在疫情防控期间可选择网上缴费了。

洛阳新奥燃气有关部门负责人说，目前网上缴费方式只针对家中已将普通插卡燃气表更换为物联表的市民，据该公司统计，目前主城区有30多万户居民已换表可网上缴费，约占用户总数的1/3。

网上如何缴燃气费？记者进行了测试，全程仅需几分钟，具体步骤如下：从微信里搜索并关注“洛阳新奥燃气”微信公众号，在缴费业务栏找到“新奥95158网厅”进入小程序，根据提示依次点击在线缴费、同意授权、添加账号、燃气费，再输入自家燃气缴费号(以3开头的10位数)，并输入户主信息(姓名/身份证/手机号)进行安全验证，然后选择缴费金额进行支付，即可完成网上缴费。

“缴费成功后可手动操作即时到账，也可于第二日自动到账。”据洛阳新奥燃气客服部主任张莹介绍，近期该公司各营业厅正常营业，您若有业务咨询，可拨打24小时客服专线95158或使用“洛阳新奥燃气”微信公众号进行在线咨询。

张莹说，目前插卡燃气表用户暂不能进行网上缴费，但按该公司计划，每年会为七八万户居民更换燃气表，将来会有越来越多的市民可实现网上缴燃气费。如果您家目前暂不能进行网上缴费，可在“洛阳新奥燃气”微信公众号缴费业务栏找到“营业网点”小程序，查找距离最近的营业厅或代充点。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 元方 童志江 文/图）