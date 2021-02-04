最高奖励50万元！符合条件的汽车销售企业和二手车交易市场可申报

洛报融媒记者5日从市商务局获悉，我市即日起启动2020年度汽车销售企业、二手车交易市场促消费奖励资金申报工作。销售额靠前的汽车销售企业和二手车交易市场，最高可获得50万元奖励。

洛报融媒记者5日从市商务局获悉，我市即日起启动2020年度汽车销售企业、二手车交易市场促消费奖励资金申报工作。销售额靠前的汽车销售企业和二手车交易市场，最高可获得50万元奖励。

奖励标准

根据《洛阳市促进消费提振活力稳定增长实施方案》，全市2020年上半年销售额达到2019年同期水平的前10名汽车销售企业和前3名二手车交易市场，每家将给予10万元奖励；对2020年销售额增速超过全市社会消费品零售总额增速(2020年度为-3%)、销售额前10名的汽车销售企业和前3名二手车交易市场，每家将给予50万元奖励。

申报资格

2019年1月1日前在我市登记注册并在商务部门备案且于2019年上半年内开始开展业务的汽车销售企业、二手车交易市场，遵守行业法律法规。

申报时间

2021年8月9日-8月25日，逾期视为放弃申报。