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战“疫”观察（十一）| “洛阳发布”公众号疫情新闻报道解读
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 17:46

　　2021年夏季，国内疫情“卷土重来”，南京、郑州、武汉等多地遭遇疫情反弹，牵动着无数网友的心。疫情防控无小事，严防严控不松懈。作为我市最大的政务类微信公众号之一，由国家一类新闻网站、洛阳本地主流网络媒体洛阳网负责运营的“洛阳发布”持续关注疫情动态，大力搜集并精准传递有效信息，成为广大市民获取相关新闻的重要平台。

　　2021年7月30日、31日，“洛阳发布”的两篇文章《速速扩散！洛阳市疫情防控指挥部最新发布》《洛阳疾控紧急提醒：这些人员须主动报备》推送后阅读量迅速攀升，截至目前阅读量分别达21万、11万。通过“洛阳发布”的及时推送，网友可以直观了解到来自洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室的特别提醒和郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室的最新通告，从而进一步增强个人防范意识，积极配合辖区疫情防控部门落实疫情排查。

　　“众志成城战疫情，万众一心保平安。积极配合听党话，不添乱来不添堵！”“坚决支持，生命健康高于一切，防护疫情人人有责，从自身做起，中国加油！”通过“洛阳发布”的官方发声，网友第一时间获取到了最权威的疫情信息，并积极互动，纷纷留言。

　　“洛阳发布”每天第一时间发布权威消息，及时消除社会和网络上的“杂音”“噪音”，发挥主流媒体“压舱石”的作用。“把问题说清、把方法讲透”，就疫情热点等推出权威解释，让市民吃下“定心丸”，更好地引导舆论、稳定人心。重大突发事件面前，新闻媒体的权威性、公信力、影响力再次凸显。

　　关注“洛阳发布”公众号，第一时间获取疫情相关最新消息。此外，您还可以点击公众号菜单栏“洛阳新闻”，直链手机洛阳网，浏览洛阳本地新闻。

扫码关注“洛阳发布”

　　再次提醒广大市民，面对铺天盖地的网络信息，要做到不造谣、不信谣、不传谣，要以官方发布的信息为准，建立起抗击疫情的统一战线，共同做好常态化疫情防控工作。(记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩]
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