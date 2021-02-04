华山路大唐电厂今年关停吗？今后有什么规划？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：华山路大唐电厂今年能关停吗？关停后规划建设什么？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：华山路大唐电厂今年能关停吗？关停后规划建设什么？
近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：华山路大唐电厂今年能关停吗？关停后规划建设什么？
市发改委回复：按照我市主城区燃煤机组“基本清零”工作部署，今年年底前大唐双源2台16.5万千瓦机组和1台7.5万千瓦机组将淘汰关停，同时积极开展主城区西北片区的热电补偿工程，尽快实现各项生产要素的替代补偿，年底前停备大唐洛热2台32万千瓦机组。具体关停后规划内容，请咨询相关规划主管部门。
>>点击查看原文
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605