华山路大唐电厂今年关停吗？今后有什么规划？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：华山路大唐电厂今年能关停吗？关停后规划建设什么？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖咨询：华山路大唐电厂今年能关停吗？关停后规划建设什么？

市发改委回复：按照我市主城区燃煤机组“基本清零”工作部署，今年年底前大唐双源2台16.5万千瓦机组和1台7.5万千瓦机组将淘汰关停，同时积极开展主城区西北片区的热电补偿工程，尽快实现各项生产要素的替代补偿，年底前停备大唐洛热2台32万千瓦机组。具体关停后规划内容，请咨询相关规划主管部门。

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