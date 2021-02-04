洛阳周山公园附近广场舞等活动照常进行 高新区回复:已劝离

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：通过洛阳日报看到消息说防疫期间暂停广场舞等聚集性活动，但是周山公园附近的广场舞依然照常进行，还不带口罩，大量人员聚集造成隐患。

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：通过洛阳日报看到消息说防疫期间暂停广场舞等聚集性活动，但是周山公园附近的广场舞依然照常进行，还不带口罩，大量人员聚集造成隐患。

高新区回复：关于您反映的“为什么周山公园附近的广场舞依然照常进行(疫情防控)”问题，经调查了解，现疫情防控管控时期，周山森林公园(核心区)及拓展区针对扎堆、聚集人群现象，工作人员已经进行劝离，并对游客宣传疫情防控政策，提高居民防范意识，下一步将将严格执行疫情防控标准，加大巡查巡逻力度，杜绝此类现象的发生。

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