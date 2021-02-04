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万人助万企进行时：洛阳对首批100家企业开展质量基础提升行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 16:52

　　助力“万人助万企”，在全市开展质量基础设施“一站式”服务——5日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局下发工作方案，面向企业、产业、区域特别是中小企业提供全链条、全方位、全过程质量基础设施综合服务，首批将对全市100家企业开展质量基础提升行动。

　　据悉，“一站式”服务围绕重点企业、重点产业、重点区域，统筹协调计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等质量基础设施，以企业特别是中小微企业需求为导向，补短板、强弱项、破瓶颈、助创新，提高其质量基础支撑能力与水平。

　　具体服务内容主要包含七个方面：

　　计量技术服务方面：提供计量法律法规政策咨询、计量检测体系建设，计量检定、校准、检测等方面咨询和技术服务。

　　标准化建设服务方面：提供各类标准制修订、企业标准自我声明公开、标准查新等方面咨询和技术服务。

　　检验检测服务方面：提供产品研发、采购、生产、供应、认证、质量提升等所需的检验检测和质量安全风险评估及检验检测方法研究等方面的咨询和技术服务。

　　认证认可服务方面：提供强制性认证、自愿性认证相关法律法规咨询与培训，认证机构资质及其认证范围的咨询，产品、服务、管理等自愿性认证推介，为企业量身定制认证方案。

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[ 责任编辑：崔利利]
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