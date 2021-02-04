洛龙区共建成污水处理站（厂）12座 实现农村污水全收集全处理

毕沟，是洛阳市洛龙区科技园办事处的一个行政村。这里紧邻龙门石窟西山景区，是一个典型的丘陵山村。

洛龙区建设的小型村级污水处理站

毕沟，是洛阳市洛龙区科技园办事处的一个行政村。这里紧邻龙门石窟西山景区，是一个典型的丘陵山村。

毕沟村有近3000口人，分布在狭长的沟壑两边。这条沟，最深处有约20米。近日，记者来到毕沟村，站在沟边，透过茂密的树丛向下看，一座建筑物若隐若现。

“你看，那就是刚建成不久的毕沟村污水处理站。”洛龙区污染防治攻坚办常务副主任席浩阳指着沟底说，随着这座污水处理站的建成投用，洛龙区在全市率先实现农村污水管网全覆盖，污水全收集、全处理。

洛龙区下辖9个街道、3个镇，共有85个村(社区)，其中农村64个，城市与农村交合，农村人口为13.5万人。相对城市社区而言，该区农村污水治理底子薄、设施差、任务重。

2017年，洛龙区启动了全域污水治理工程，坚持规划先行，超前谋划，编制了《洛龙区全域污水截流专项规划》，并以此作为全区农村生活污水治理工作的主要依据。

席浩阳告诉记者，洛龙区按照“市政系统集中处理+局部村庄分散处理”的方案，先后实施了农村污水管网项目、新建扩建污水处理站(厂)项目等。其中，投资2.67亿元，用于修建64个村的污水管网，总长度达到361.2公里；投资1.08亿元，建设了小型村级污水处理站11座、镇级污水处理厂1座，设计日处理污水量达18350吨。

记者日前来到洛龙区李楼镇石罢村污水处理站，该站负责人介绍，这个污水处理站主要收集石罢村、火龙庙村、穆庄村3个村的生活污水，日处理量可达850吨。该站配备有一体化污水处理设备，采用先进的FMBR生物膜处理工艺，通过村内污水管网将分散的生活污水进行集中处理。