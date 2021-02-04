暖心！嵩县免费发放“防疫中药茶” 助力疫情防控

“这是防疫中药茶，免费发放，真不赖！”8月4日中午，在嵩县跨湖大桥旁的中药预防茶饮处，一名环卫工接过工作人员递上的药茶，品尝几口后忍不住点赞。

“这是防疫中药茶，免费发放，真不赖！”8月4日中午，在嵩县跨湖大桥旁的中药预防茶饮处，一名环卫工接过工作人员递上的药茶，品尝几口后忍不住点赞。

记者了解到，免费向群众发放防疫中药茶，是嵩县落实疫情防控政策的其中一项举措。此前，该县新冠肺炎疫情防控指挥部提出《全民抗疫中药防疫汤剂免费发放方案》，号召全社会积极参与，动员全民防疫。

此次免费发放重要防疫汤剂的单位之一，嵩县中医院从8月2日晚间就开始连夜准备相关药材。“此次防疫重要茶的药方由河南中医药大学第一附属医院副院长、主任医师李素云提供，她也曾是新冠肺炎河南省医疗救治专家组副组长，药方来源权威。”嵩县中医院相关负责人介绍，药方适用于新冠流行期间正常人群的预防，还有清热解毒、抗菌抗炎、健脾渗湿等作用。

在该县有关部门统筹安排下，嵩县中医院连夜打包装箱一万副防疫中药，于8月3日凌晨送至乡镇各卡点、县直单位等地一线防疫人员手中；并在医院周围主要路口和医院门口设置中药预防茶饮处供群众饮用。截至4日晚，已有上万名一线防疫人员受益，3万余名群众受益。

记者从嵩县有关部门获悉，下一步，该县将对各行政村、养老机构、中小学生以及在外返嵩人员免费发放中药防疫汤剂；在辖区内设置10至20处中药防疫汤剂取饮棚，悬挂“全民防疫汤剂”标识，免费提供可直接饮用的防疫汤剂；在公共场所、大型商超、农贸市场、银行、医院、车站等便民服务场所设置不低于5处防疫汤剂饮用点。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 王博 赵明辰 文/图)