东京奥运会，中国健儿摘金夺银，捷报频传。在场地自行车女子团体竞速赛中，洛阳姑娘鲍珊菊与队友携手奋进，为家乡夺得奥运第一金。

东京奥运会，中国健儿摘金夺银，捷报频传。在场地自行车女子团体竞速赛中，洛阳姑娘鲍珊菊与队友携手奋进，为家乡夺得奥运第一金。

时代前进，百舸争流，国与国的较量，体现在方方面面。

一人的荣耀，举国的骄傲，古今亦然。唐代著名围棋手顾师言，曾因打败日本神头王，名震四方。

棋待诏是什么来头

围棋源于中国。在中国及邻近的日本、韩国等地，围棋都是一项全民运动。日本曾申请围棋成为东京奥运会正式项目，不过没有成功。

洛阳是唐代东都、北宋西京。唐宋时期，围棋活动兴盛，河洛一带有很多专门生产围棋的作坊。洛阳围棋博物馆藏有大量洛阳出土的古代贝壳围棋子、陶瓷围棋子等，可证其盛。

唐代人视下棋为雅事，从皇帝到平民，都爱下棋。朝廷还特设了棋待诏，鼓励大家精进棋艺。

所谓棋待诏，就是有御赐荣誉头衔的专业围棋高手，每天打卡上班，陪皇帝下棋，吃皇粮，有官位，待遇高，福利好，受人尊敬。

当时的围棋手有点儿像现在的体育特长生，科考落榜没关系，只要棋下得好，就有机会入朝为官，光耀门楣。

顾师言就是一名棋待诏，棋艺一流，有“国手”之称。

小国第一不如大国第三

据《太平广记》等古籍记载，唐大中年间，日本国王子神头王漂洋过海，来中国参观访问。

神头王酷爱下棋，棋艺高超，据说在日本国从没输过。

唐宣宗命顾师言陪神头王下棋。这是个艰巨任务，只能赢，不能输，否则有失大唐国威，恐令“老外”嗤笑。

顾师言担心有辱使命，感到压力很大。这盘棋下得很艰难，双方交战了33着，仍未决出胜负。

老顾攥着棋子，手心出汗，战战兢兢，如履薄冰。他凝神屏气，思考再三方敢落子，最终战胜了神头王。

相传，神头王认输之后，问接待他的大唐官员，顾师言的实力在大唐能排第几。

官员说，老顾的水平比较一般，顶多只能排第三。

神头王瞠目结舌，想要见一见排名第一的高手。接待官员说：“您只有赢了第三，才能见第二；赢了第二，方可见第一。”言外之意，你连第三都赢不了，还见什么第一？

神头王听罢十分沮丧：原来小国的第一，还不如大国的第三啊！