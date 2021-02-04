让“微权力”监管“长牙带电”（河洛观潮）

推进基层社区财务、事务和政务公开，通过入户走访等收集群众意见和建议，责成各乡(街道)解决问题115个……最近，瀍河区亮出“党务居务明白纸”工作成绩单。不仅“公开了”，更“问责了”“办成了”，可谓“一纸”刮起全面从严治党向基层延伸的新风。

推进基层社区财务、事务和政务公开，通过入户走访等收集群众意见和建议，责成各乡(街道)解决问题115个……最近，瀍河区亮出“党务居务明白纸”工作成绩单。不仅“公开了”，更“问责了”“办成了”，可谓“一纸”刮起全面从严治党向基层延伸的新风。

“别拿村委会主任不当干部。”这句略带调侃的话，多少反映了基层的职与权在人们眼中的分量。基层“微权力”虽小，但涉及的大都是老百姓的切身利益乃至“急难愁盼”，用好了是人民之福，不作为、乱作为、微腐败则是群众之害，强化监管须臾不可放松。从水电、人工等开支被逐一公示，到“走廊灯维修不及时”被督导问责，正是靠着聚焦问题“瞪眼黑脸”“动得了真招”，瀍河区不仅把“微权力”晒在了阳光下，更装进了“笼子”里、用在了“刀刃”上，凸显出“真管真严、敢管敢严、长管长严”的执纪导向。

世间事，做于细，成于严。基层治理要做到权为民所用、利为民所谋，要信息公开、阳光透明，更要有纪必执、有违必查。试想，如果“明白纸”一发了之，没有对反映问题跟进，以“问责”换“负责”，群众监督的主动性、积极性必然受挫，长此以往，不正之风势必反弹回潮，腐败问题势必潜滋暗长。只有公开到位、问责到位、解决到位，环环相扣“一个也不少”，才能杜绝侥幸心理和“下不为例”，真正唤醒责任意识、激发担当精神，扎实实现“民有所呼、我必有应”。

给“微权力”戴上“金箍”，关键在于让监管“长牙带电”。这就需要结合当下“五微”并治工作，不断加强纪律教育，强化纪律执行，有案必查、有漏必堵、有警必示、有章必建，营造风清气正、干事创业的良好政治生态；要精选典型案例编印警示教育材料，深入推进以案促改制度化、常态化，教育引导党员干部牢记“楚河汉界”，始终明法纪、知敬畏、存戒惧、守底线，激励广大干部真正把权力用到为民办实事、谋福祉上！(张锐鑫)