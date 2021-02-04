10级阵风、暴雨！洛阳发布大风、暴雨黄色预警

今天6时45分，洛阳市气象台发布大风黄色预警信号：预计今天白天，我市主城区、孟津、偃师、新安、宜阳、伊川、洛宁、汝阳等地区将出现7到8级阵风，局部阵风10级以上，请加强防范。
今天6时45分，洛阳市气象台发布大风黄色预警信号：预计今天白天，我市主城区、孟津、偃师、新安、宜阳、伊川、洛宁、汝阳等地区将出现7到8级阵风，局部阵风10级以上，请加强防范。
今天6时45分，洛阳市气象台发布大风黄色预警信号：预计今天白天，我市主城区、孟津、偃师、新安、宜阳、伊川、洛宁、汝阳等地区将出现7到8级阵风，局部阵风10级以上，请加强防范。
防御指南：
1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；
2.停止露天活动和高空等户外危险作业，危险地带人员和危房居民尽量转到避风场所避风；
3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；
4.切断户外危险电源，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；
5.机场、高速公路等单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位注意森林、草原等防火。
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