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洛阳市委“两新”工委向全市“两新”组织党组织和广大党员发出倡议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.05 08:41

　　3日，中共洛阳市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(简称市委“两新”工委)发出倡议，号召全市“两新”组织党组织和广大党员充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，弘扬伟大抗疫精神，积极参与疫情防控，坚决堵住外来疫情输入。

　　倡议书号召，全市“两新”组织党组织和广大党员要提高政治站位，争做响应党的号召的“先行者”。要把堵住外来疫情输入、保障企业平稳发展作为践行初心使命的主战场，凝聚起“两新”组织全体党员的力量，积极参与疫情防控，让党旗在“两新”组织防控疫情一线高高飘扬。要立足自身实际，争做落实防控措施的“引领者”。“两新”组织党组织要从严从紧从细采取措施，组织广大党员带头落实防控举措，在做好个人防护的同时，为保障企业正常生产经营当先锋、作表率；充分发挥区域性、行业性、综合性党组织联防联控作用，切实把疫情防控工作落实到每个园区、每栋楼宇、每个商圈、每个市场、每个行业、每个企业和每位员工。

　　倡议书指出，“两新”组织要勇担社会责任，争做积极抗击疫情的“担当者”。要引导“两新”组织出资人(负责人)发挥市场主体作用，扛起社会责任，积极参与公益捐赠、物资保障、志愿服务等活动；民办医院和专业社会组织党组织要组织专门力量，按照上级党组织统一调度主动参与核酸检测、宣传引导、心理辅导等工作，增强服务群众能力；物业服务企业党组织要配合社区开展居民体温测量、小区环境保洁等工作；互联网行业党组织要引导传播正能量，守好舆论主阵地；生活物资、防疫物资生产企业党组织要持续加大投放供应力度，保质保量提供物资，确保在大考面前交上一份党和人民群众满意的答卷。(记者 孙小蕊 通讯员 李颖 张改真)
[ 责任编辑：崔利利]
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