寒门学子高考成绩618分 希望好心人助力圆他大学梦

米汤、炒土豆丝、烧冬瓜片，昨日临近中午，家住汝阳县蔡店乡闫村的19岁男生王毅博走进厨房没多久，就端出了两菜一汤。王毅博看了看表，又看了看大门，母亲李新欠就要下班回家吃饭了。

米汤、炒土豆丝、烧冬瓜片，昨日临近中午，家住汝阳县蔡店乡闫村的19岁男生王毅博走进厨房没多久，就端出了两菜一汤。王毅博看了看表，又看了看大门，母亲李新欠就要下班回家吃饭了。

“哥哥做的菜真好吃。”王毅博14岁的妹妹格外捧场。在她眼里，哥哥不仅厨艺好，还是她的“专职辅导老师”，一对一地对她进行学习辅导。

王毅博展示他的大学录取通知书

父亲去世后，母亲一人挑起家庭重担

毕业于汝阳县第一高级中学的王毅博，虽然从小到大没有上过辅导班，但他的学习成绩一向很好，今年高考成绩618分，目前已被华北电力大学计算机专业录取。

接到录取通知书的那天，王毅博心情激动，他拿着录取通知书走到父亲的遗像前说：“爸，我考上了。”看到儿子考上大学是父亲生前的心愿，可惜他没有等到这一天。

2019年，王毅博的父亲在与肺癌抗争两年后去世，留下了妻子和一双儿女，也留下了一笔因看病而欠下的债务。

“我妈消沉了好一阵儿，之后才慢慢坚强了起来。”王毅博说，“虽然我不善言辞，但我妈的付出和牺牲我都看在眼里。我妈找了一份在酒厂打工的活儿，一边要养活我和我妹，一边还要攒钱还账。”

一夜长大，在王毅博看来并不是神话，因为它就发生在自己身上。“以前想自己比较多，我爸去世后，看到我妈那么累，我突然有了强烈的责任感。”王毅博回忆，从那时起，他意识到自己是家中唯一的男子汉，是妈妈和妹妹的靠山和希望，他暗暗发誓——努力学习，让妈妈和妹妹过上好日子。