洛阳冰玉制冷设备制造有限公司：防疫生产两手抓 精心组织两不误

昨日，在位于老城区水口工业园区的洛阳冰玉制冷设备制造有限公司里，员工在做好疫情防控的基础上安全有序生产，开足马力赶订单。

昨日，在位于老城区水口工业园区的洛阳冰玉制冷设备制造有限公司里，员工在做好疫情防控的基础上安全有序生产，开足马力赶订单。

该公司是一家专业从事制冷设备研发、生产、销售、服务的综合性企业，在备足口罩、消毒液、额温枪等防疫物资，做好消毒、测量体温等日常防护的基础上，积极动员员工接种新冠疫苗，确保疫情防控和生产运营两不误。(记者 张光辉 通讯员 高倩 实习生 张静瑶 摄)