加强沟通协调 密切协作配合 推动各项工作有力有序有效开展

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习中央、省委、市委相关部署要求，通报全市近期重要工作预安排，对下一步工作进行部署。

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习中央、省委、市委相关部署要求，通报全市近期重要工作预安排，对下一步工作进行部署。

会议指出，市四大班子办公室要围绕中心大局，坚决把思想和行动统一到中央、省委、市委部署要求上来，通过深学细悟，切实把握大局大势，从中找准工作的切入点、着力点，扎实有序推进各项工作。要谋远谋实，深化工作研究，按照市委书记江凌对有关工作的指示要求，对未来一个时期工作进行系统谋划，做到年年有要点、月月有安排、周周有计划。对于重大专项工作，要制订专门工作计划，明确时间节点，严格对照完成，确保每项工作都能高质量落实落细。

会议强调，市四大班子办公室是全市各级机关的运转中枢，要坚持系统观念、全局意识，加强沟通协调，密切协作配合，切实安排好各自工作、推进好全市工作。要强化问题导向、结果导向，充分发挥联席会议作用，形成抓落实的合力，扎实推动问题有效解决，更好服务全市大局，推动各项重点工作有力有序有效开展。

市政协副主席张伊民参加会议。(记者 何奕儒)