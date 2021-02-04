洛阳高度重视企业疫情防控工作 确保防疫生产两不误

做好疫情防控，企业是重要阵地。连日来，我市高度重视企业疫情防控工作，迅速行动、严密安排，确保各项防控举措落细落实，全力筑牢疫情防控最严防线。

做好疫情防控，企业是重要阵地。连日来，我市高度重视企业疫情防控工作，迅速行动、严密安排，确保各项防控举措落细落实，全力筑牢疫情防控最严防线。

企业防疫生产“两手抓两手硬”

面对当前疫情防控形势，市工信局于1日发布通知，要求对近14天内有中高风险地区和其关联区域旅居史、健康码异常的企业员工，企业须第一时间向员工所在地社区报备，并及时将信息上报所在县区疫情防控指挥部；倡导企业如非必要不安排中高风险地区出差，建立休假员工台账，登记员工出行动态；引导企业积极组织员工接种新冠疫苗，原则上不组织大规模企业会议、培训，减少人员聚集。同时，建立快速反应处置机制，并按照指挥部要求，配合做好相关人员的隔离治疗和流行病学调查。

与此同时，我市多家工业企业积极落实相关部署，全面恢复对进出车辆、人员、物资的检查和消毒工作，配齐配足防疫物资，确保企业防疫生产“两手抓两手硬”。

其中，洛阳石化迅速建立“党建+防控”工作机制，发起组织、群众“两项动员”，突出生产区、建设区、社区“三个领域”，切实构建起防疫网络。该企业目前已储备口罩68900个、消毒液4350瓶、酒精320桶，并为全体员工分发防护口罩，每天测量体温，积极开展重点区域和公共区域消毒工作。

依托各项保障措施，该企业当前各项生产正常，正加紧推进年产12万吨乙苯-苯乙烯联合装置开车投产。

洛阳格力则充分借鉴去年疫情防控经验做法，在做好消毒、测量体温、外来人员登记等日常防护基础上，提前配齐配足防疫物资，目前已准备一次性橡胶手套2900双、护目镜304副、防化服790件，并储备足量口罩、洗手液和消毒液。

“在信息化管理方面，我们还通过及时更新维护总部防疫二维码，做好防疫信息收集、通报工作。”洛阳格力负责人表示，当前其空调项目已实现稳定满产，冰洗项目正加速推进。