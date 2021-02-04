昨日，在老城区西北隅街道同化街社区疫情防控点，准新兵大学生志愿者陈非凡(前)正在悬挂防疫宣传标语。该社区有5名即将入伍的新兵主动报名，和社区工作人员一起，共同筑起战“疫”防线。

昨日，在老城区西北隅街道同化街社区疫情防控点，准新兵大学生志愿者陈非凡(前)正在悬挂防疫宣传标语。该社区有5名即将入伍的新兵主动报名，和社区工作人员一起，共同筑起战“疫”防线。