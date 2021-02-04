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2021年洛阳中招一次补录分数线公布 最高651分
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.05 08:33

　　昨日，记者从市教育局获悉，我市2021年中招一次补录分数线确定；在参与一次补录的24所高中里，市八中补录分数线最高，为651分。

扫码看城市区普通高中二次补录计划表

　　4日8时30分至5日18时30分，我市进行中招二次补录志愿填报，16所高中共有446个补录名额，分数在445分以上且尚未被普通高中录取的考生，可网上填报补录志愿。

　　补录对象

　　今年我市参加中招考试并报考普通高中志愿，目前尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(445分)以上的学生。

　　填报时间

　　4日8时30分至5日18时30分。

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[ 责任编辑：潘亮]
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