2021年洛阳中招一次补录分数线公布 最高651分

昨日，记者从市教育局获悉，我市2021年中招一次补录分数线确定；在参与一次补录的24所高中里，市八中补录分数线最高，为651分。

昨日，记者从市教育局获悉，我市2021年中招一次补录分数线确定；在参与一次补录的24所高中里，市八中补录分数线最高，为651分。

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4日8时30分至5日18时30分，我市进行中招二次补录志愿填报，16所高中共有446个补录名额，分数在445分以上且尚未被普通高中录取的考生，可网上填报补录志愿。

补录对象

今年我市参加中招考试并报考普通高中志愿，目前尚未被城市区普通高中录取且成绩在最低控制线(445分)以上的学生。

填报时间

4日8时30分至5日18时30分。