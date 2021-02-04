始终跑在疫情前面（河洛谈）

医疗机构防疫体系即刻激活，教育托管及线下培训全面暂停，文旅等重点场所防疫举措火速升级，已逾460万人完成疫苗接种，“志愿红”冒酷暑坚守一线，部分社区工作人员全员上岗……连日来，河洛大地正以紧之又紧的“战时状态”，争分夺秒筑牢疫情防控的坚固防线。

医疗机构防疫体系即刻激活，教育托管及线下培训全面暂停，文旅等重点场所防疫举措火速升级，已逾460万人完成疫苗接种，“志愿红”冒酷暑坚守一线，部分社区工作人员全员上岗……连日来，河洛大地正以紧之又紧的“战时状态”，争分夺秒筑牢疫情防控的坚固防线。

疫情就是命令，防控就是责任。一再闪烁的手机弹窗，一再更新的疫情地图，一再强调的部署要求，无不折射出当前疫情防控局面的复杂严峻。多省市受到波及，感染链仍在延长，这轮新冠肺炎疫情无论是传播趋势，还是毒株变异的强传染性，都容不得半点麻痹大意，容不得丝毫侥幸心理，更容不得任何反应迟钝。疫情一旦反弹，不仅影响群众的身心健康，破坏此前来之不易的防控成果，更将对全局工作造成被动。

防疫就像打仗，唯快不破。拿出疫情最严重时期的标准，从最坏处打算，往最好处努力，心往一处想、劲往一处使，建立快速反应处置机制，抓牢重点人群、地区、场所、环节，把防疫举措落细再落细，把防疫网络织密再织密，我们就能跑在疫情前面，坚决防止新冠肺炎疫情反弹，以防疫工作的战术主动争取全局工作的战略主动！(洛 平)