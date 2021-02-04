“洛阳制造”助力防疫（牢牢掌握工作主动权 坚决防止新冠疫情反弹）

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。 昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。 该公司单日可产15万人份核酸提取试剂盒，目前订单饱满，正全力生产，助力疫情防控。其产品除了供应国内，还出口到韩国、巴基斯坦、希腊、阿联酋等国家和地区。(记者 潘郁 通讯员 化雅楠 摄)