“洛阳制造”助力防疫（牢牢掌握工作主动权 坚决防止新冠疫情反弹）

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。
昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。
昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司里，病毒核酸提取试剂盒及新一代自动化核酸提取仪正加紧生产。
该公司单日可产15万人份核酸提取试剂盒，目前订单饱满，正全力生产，助力疫情防控。其产品除了供应国内，还出口到韩国、巴基斯坦、希腊、阿联酋等国家和地区。(记者 潘郁 通讯员 化雅楠 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605