今后开办驾校 程序更加简便

近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。
近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。
近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。今后，开办机动车驾培机构程序更简便。
日前，《道路交通安全法》作出修改，“机动车的驾驶培训实行社会化，由交通运输主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行备案管理，并对驾驶培训活动加强监督”。
市道路运输服务中心相关负责人表示，以往，开办机动车驾培机构需要主管部门对场地、设施、人员等相关条件进行审核，审核合格经行政许可后方可经营。此次改革，意味着机动车驾培机构只要取得营业执照，向主管部门进行备案后即可开展经营活动。
需要注意的是，机动车驾培机构备案时须提交机动车驾驶员培训备案表及相关材料，并确保内容真实、完整、有效；应按照备案事项开展相应培训业务；主管部门将继续加强监管，严厉打击违规行为。(记者 赵硕)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605