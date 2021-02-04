今后开办驾校 程序更加简便

近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。

近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。 近日，记者从市道路运输服务中心获悉，按照新修订的《道路交通安全法》和深化“证照分离”改革相关政策，机动车驾驶员培训经营实施备案管理机制。目前，我市已启动相关工作。今后，开办机动车驾培机构程序更简便。 日前，《道路交通安全法》作出修改，“机动车的驾驶培训实行社会化，由交通运输主管部门对驾驶培训学校、驾驶培训班实行备案管理，并对驾驶培训活动加强监督”。 市道路运输服务中心相关负责人表示，以往，开办机动车驾培机构需要主管部门对场地、设施、人员等相关条件进行审核，审核合格经行政许可后方可经营。此次改革，意味着机动车驾培机构只要取得营业执照，向主管部门进行备案后即可开展经营活动。 需要注意的是，机动车驾培机构备案时须提交机动车驾驶员培训备案表及相关材料，并确保内容真实、完整、有效；应按照备案事项开展相应培训业务；主管部门将继续加强监管，严厉打击违规行为。(记者 赵硕)