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河南省先进基层党组织洛阳高新区（自贸区洛阳片区）徐家营街道北方社区党总支：打好“暖心牌” 共建“大家庭”（向先进模范学习）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.05 08:23
“争星夺旗”展示墙

　　“我们出门戴口罩，不扎堆、不聚集，积极配合疫情防控工作。天太热，这水你拿着。”昨日上午，家住高新区徐家营街道北方社区的张女士购物回来，热情地给值守的社区工作人员递上刚买的纯净水。

　　这几天，北方社区以网格为单位，对辖区各居民小区进行全面摸底排查，通过喇叭、微信等方式开展防疫宣传，并联合物业公司对小区的公共区域进行消杀。

　　看到社区工作人员很辛苦，不少党员主动联系该社区党总支副书记何林，表示自己愿意当疫情防控志愿者。何林说：“这些年，社区党员充分发挥先锋模范作用，为居民提供贴心服务，帮助大家解决问题。”

　　“田心”工作法是北方社区的特色。“田”指的是实施“横向到边、纵向到底”网格化管理服务，“心”是为居民开展暖心、聚心、赢心行动。何林介绍：“‘田心’工作法将生活和工作在社区内的党员全都纳入网格党支部，通过党员志愿者入户走访、提供服务等，打通服务群众‘最后一公里’。”

　　北方社区党群服务中心有一面展示墙，墙上挂着该社区126名党员的签名表。“为创新党员管理模式，北方社区制定了‘争星夺旗’党员评比办法，这面墙就是为开展这项活动设计的。”何林指着墙下方说，社区列出清洁家园、尊老敬老、便民助民、关爱未成年人等10项党员服务活动项目，大家每参加一次活动，就在签名表上加盖一面“小红旗”。社区每半年进行一次评定，对“小红旗”数量多的党员进行表彰。

　　记者注意到，目前67岁的党员王顺理的“小红旗”数量最多，他每月都会参加社区的志愿服务，干劲十足，一点儿都不输给年轻人。王顺理笑道：“作为一名党员，就要冲在前面。在我们社区，志愿服务已成为党员的生活习惯。”

　　说起社区的周到服务，张女士不停地夸赞：“社区各类文化活动丰富得很。”

　　北方社区的老年人偏多，为丰富大家的生活，社区开办了“老年大学”，开设舞蹈、器乐、书法等课程，居民可免费报名上课。每到寒暑假，社区还开设“亲子智慧课堂”，邀请老师教孩子们做手工、学画画。目前，按照疫情防控要求，该社区已暂停相关服务，工作人员正考虑为居民开设“线上课堂”。

　　前不久，洛阳高新区(自贸区洛阳片区)徐家营街道北方社区党总支被评为“河南省先进基层党组织”。“这份荣誉是对我们工作的肯定和鼓舞。”何林说，北方社区将全面做好疫情防控工作，深入开展“我为群众办实事”实践活动，把暖心服务送到居民身边，凝心聚力共建社区“大家庭”。（记者 何奕儒 通讯员 崔小利 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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