若发现商家有哄抬物价、囤积居奇等行为 可拨打12315投诉举报

不得捏造、散布涨价信息，哄抬价格；不得大量囤积市场供应紧张的防疫用品和生活必需品……昨日记者从市市场监管局获悉，该局向全市经营者及相关单位下发《关于规范新冠肺炎疫情防控期间市场价格行为提醒告诫书》，规范市场价格行为，维护消费者合法权益，保障疫情防控物资和粮油肉蛋菜等生活必需品价格稳定。

不得捏造、散布涨价信息，哄抬价格；不得大量囤积市场供应紧张的防疫用品和生活必需品……昨日记者从市市场监管局获悉，该局向全市经营者及相关单位下发《关于规范新冠肺炎疫情防控期间市场价格行为提醒告诫书》，规范市场价格行为，维护消费者合法权益，保障疫情防控物资和粮油肉蛋菜等生活必需品价格稳定。

按照要求，各相关经营者应加强价格自律行为，配合政府有关部门做好市场保供稳价工作，不得捏造、散布涨价信息，哄抬物价，推动商品价格过高过快上涨；不得超出正常存储数量或者存储周期，大量囤积市场供应紧张的防疫用品和生活必需品；不得相互串通，操纵市场价格，扰乱市场价格秩序；真实明确标明商品价格等内容，价格变动要及时调整，不得在标价之外加价出售商品或者收取未予标明的费用；不得利用虚假或者引人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者；不得违反法律、法规牟取暴利。

市市场监管局相关负责人表示，该局已分派检查组深入我市部分超市、药店、农批市场等，对防疫物资、民生商品供应情况和市场价格秩序进行了实地巡查，要求经营者严格落实疫情防控相关要求，合法合理行使自主定价权，做到明码标价、诚信经营，确保防疫物资和主要民生商品供应充足、价格平稳。如果发现经营者有违反价格法律法规的行为，市场监管部门将依法依规没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；严重扰乱市场秩序，构成犯罪的依法追究刑事责任。广大市民如果发现商家有哄抬物价、囤积居奇等行为，可拨打24小时热线电话12315投诉举报。（记者 李岚 通讯员 孙怀真 吴晓潇）