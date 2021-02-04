洛阳北郊机场再次升级疫情防控措施

洛阳北郊机场按照民航局发布的紧急通知，再次升级疫情防控措施，并增加机场各类一线岗位工作人员核酸检测频次。4日，记者走进该机场，全程探访机场各环节疫情防控措施，需要注意的是，机场禁带限带物品中包括含酒精的防疫物品。

洛阳北郊机场按照民航局发布的紧急通知，再次升级疫情防控措施，并增加机场各类一线岗位工作人员核酸检测频次。4日，记者走进该机场，全程探访机场各环节疫情防控措施，需要注意的是，机场禁带限带物品中包括含酒精的防疫物品。

坚守“北大门”，测温亮码严防输入

4日11时许，一架从广州飞来洛阳的航班落地，两名从境外返洛的旅客由机场专职人员带到出口处进行相关登记，并原地等待他们所在县区疫情防控指挥部相关人员前来转运。

“从境外返(来)洛的人员，到达国内第一入境点就地隔离14天且通过核酸检测后，才会返(来)洛。”洛阳北郊机场有关工作人员说，从去年疫情发生以后，该机场便中止了所有境外航班，目前该机场严控严防，按照民航局及我市相关要求，坚决防止疫情通过航空途径输入。

记者在现场看到，出口处设置了境外来洛人员登记处和重点地区人员登记处，进出口均有红外测温设备，还有工作人员人工测量体温和查验健康码。一名工作人员说，旅客进出机场都需要戴口罩、测量体温、出示健康码，部分老人和孩子不能使用智能手机出示健康码的，还需要填写“健康申明卡”。