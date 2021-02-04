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恐慌性囤货？洛阳市民没必要！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.04 20:37

　　疫情防控期间，有个别市民会产生囤货的想法。有必要囤货吗？市场供应充足吗？价格是否稳定呢？4日，洛报融媒记者走访了我市部分大型农批商超，了解全市生活必需品供应情况。

　　商超：日夜配送，保障洛阳市场及时供应

　　4日上午，在大张盛德美太康路店，各类新鲜的水果、蔬菜应有尽有，米面粮油等生活必需品供应充足。

　　“感觉最近一段时间的价格都差不多，你看这蔬菜的质量也挺好的。”正在选购的市民刘女士说。

　　据大张公司相关负责人介绍，公司拥有11万平方米的配送中心，疫情防控期间，为了保障生活必需品充足供应，配送中心日夜不停，源源不断地发货至各门店。此外，近日来，大张馒头、面条、豆腐、豆芽等自制食品，也都加大了生产量，可充分满足市民需求。另外，大张公司分布在全国多个产地的业务员，近期暂不安排回洛，要求在产地做好个人防护的同时，与产地加强沟通协调，如遇突发情况，可保障洛阳市场及时供应。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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