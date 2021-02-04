洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

记者走访：图书馆、城市书房严格落实防疫措施
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.04 20:37
城市书房入口处放置的实名登记本、消毒液、体温计等

　　眼下正值暑期，图书馆、城市书房等公共文化场所疫情防控措施落实得怎么样？市民进出场馆该注意些什么？4日，洛报融媒记者进行了走访。

　　当日10时许，记者来到洛龙区宜人路上的厚德园城市书房，入口处放置的一块蓝底提示板十分显眼，提示板上的“8月2日起，书房只提供借还书，不提供学习、阅读服务”等文字被着重标注。“为做好疫情防控工作，我们根据上级要求，采取了相应的措施。”城市书房工作人员说，目前，只是暂停了在书房内学习、阅读服务，其他的服务和书房开放时间等与往常无异。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 国家卫健委：8月3日新增确诊病例96例 ...
  • 状态良好！洛阳地铁2号线车辆上线试跑...
  • 洛阳召开灾后重建工作专题会议
  • 家长速看！洛阳义务教育学校报名时间...
  • 高考成绩608分的他期待您帮忙圆大学梦
  • 洛龙区487名工作人员下沉至社区防疫一...
  • 抓好联防联控 构筑严密防线【组图】
  • 孟津区城关镇：增强风险意识 织牢疫情...
  • 洛阳今日多云转阴天 气温23℃到32℃
  • 武警洛阳支队官兵帮孟津独居老人清理淤泥
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    做好疫情防控 洛阳应急...
    洛阳商超、影院等人员...
    洛阳中心城区设5个出租...
    记者走访：洛阳餐饮单...
    精彩热帖

    花椒红了

    爱舞的小精灵们

    夏花之绚烂

    风采依旧
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605