记者走访：图书馆、城市书房严格落实防疫措施

眼下正值暑期，图书馆、城市书房等公共文化场所疫情防控措施落实得怎么样？市民进出场馆该注意些什么？4日，洛报融媒记者进行了走访。

城市书房入口处放置的实名登记本、消毒液、体温计等

眼下正值暑期，图书馆、城市书房等公共文化场所疫情防控措施落实得怎么样？市民进出场馆该注意些什么？4日，洛报融媒记者进行了走访。

当日10时许，记者来到洛龙区宜人路上的厚德园城市书房，入口处放置的一块蓝底提示板十分显眼，提示板上的“8月2日起，书房只提供借还书，不提供学习、阅读服务”等文字被着重标注。“为做好疫情防控工作，我们根据上级要求，采取了相应的措施。”城市书房工作人员说，目前，只是暂停了在书房内学习、阅读服务，其他的服务和书房开放时间等与往常无异。