短时强降水、短时大风！洛阳市气象台发布雷电黄色预警

洛阳市气象台8月4日16时55分发布雷电黄色预警信号：预计今天下午到夜里我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。 洛阳市气象台8月4日16时55分发布雷电黄色预警信号：预计今天下午到夜里我市所辖各县(区)将发生雷电活动，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。 防御指南：1.政府及相关部门按照职责做好防雷击、大风、短时强降水准备工作； 2.密切关注天气，尽量避免户外活动。