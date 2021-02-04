从出门买菜到回家 洛阳专家给您实用性防护建议

4日，市民毛女士拨打记者电话咨询，疫情防控提倡少聚集，买菜是每天必不可少的事儿，去菜市场或超市购物需要注意些啥？想请专家支支招。对此，记者采访了市第一人民医院呼吸科主任岳莉莉，请她给出了一些实用性建议。

4日，市民毛女士拨打记者电话咨询，疫情防控提倡少聚集，买菜是每天必不可少的事儿，去菜市场或超市购物需要注意些啥？想请专家支支招。对此，记者采访了市第一人民医院呼吸科主任岳莉莉，请她给出了一些实用性建议。

岳莉莉说，现在市民的个人防护意识强，出门前都会记得戴口罩。有的人还会随身携带免洗洗手液或酒精棉片，这一点也值得提倡。一旦触摸到不洁物品，随时随地可以进行手部消毒，降低感染病菌的风险。

出门采购之前，列一张购物清单，缩短在超市或菜市场停留的时间。同时，自带购物袋也是一个减少接触的方法，还利于环保。

超市或菜市场的空间相对密闭、人群聚集，建议市民尽量减少购物次数，在确保不浪费的前提下，每次可稍微多买一些东西，避免每天前去采购。此外，如果时间相对充裕，可采取错峰购物的方式。

积极配合菜市场或超市工作人员的防疫工作，正确佩戴口罩。避免扎堆购物，看到某个区域人比较多，可以先到人少的地方挑选。

结账时，推荐选择移动支付。有些老年人习惯用现金，也没有关系，及时把找回的零钱放回钱包，再用免洗洗手液或酒精棉片消毒即可。同时，要保持有效的安全距离，在“一米线”外等候。

一些超市提供有消毒液，结完账可及时进行手部消毒。回家后，先用流动的水洗手，然后用七步法彻底清洁双手。

买回家的蔬菜、水果，可先用流动的水仔细冲洗。烹饪时，要将食物彻底煮熟再食用。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 宫泽慧 文/视频)