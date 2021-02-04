状态良好！洛阳地铁2号线车辆上线试跑 完成阶段性目标【视频】

连日来，洛阳地铁2号线的列车已经完成信号动车调试阶段性任务，各项数据显示整体设备良好。

“列车启动，请扶稳坐好！”伴随着司机的播报，洛阳地铁2号线车辆缓缓驶出车站。

连日来，洛阳地铁2号线的列车已经完成信号动车调试阶段性任务，各项数据显示整体设备良好。

自7月初启动2号线车辆调试工作以来，先后在八里堂至隋唐园站区间段经过了双向轨道的“冷滑”“热滑”试验并取得成功，并于7月下旬开始进入该区间的信号动车调试阶段。在试验调试中，地铁2号线电客车从刘富村车辆段出发，按5公里、10公里、30公里、50公里等不同时速进行了连续测试，并在调试中冲击了80公里的地铁2号线设计最高时速。

据市轨道交通集团专业工程师徐博介绍，洛阳地铁2号线的信号控制系统有了进一步提升，增加了有人值守前提下的全自动驾驶功能，可以实现全自动洗车、全自动运行及全自动折返、站台全自动对位、站台门车门对位隔离、自动出入库、列车记忆定位等功能。