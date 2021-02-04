洛阳各公园严格执行限流、预约、扫码入园制度

针对当前疫情防控形势，我市城市公园实行限流、预约、扫码入园制度，并暂停广场舞、健步走等人员聚集性活动。昨日，记者走访部分公园，采访疫情防控措施落实情况。

针对当前疫情防控形势，我市城市公园实行限流、预约、扫码入园制度，并暂停广场舞、健步走等人员聚集性活动。昨日，记者走访部分公园，采访疫情防控措施落实情况。

昨日10时，记者在隋唐城遗址植物园西门看到，游客进入园区需要先通过红外线测温门，再扫码预约、出示绿色健康码、接受二次测温，最后亮码通过闸机。不戴口罩、没有预约、体温或健康码异常的游客会被拒绝入园。

该园游客服务中心外的液晶屏幕显示，当天7时到10时20分，共有581名游客入园。“这轮疫情之前，每天入园游客大概有3000人，这几天降到了1000多人，这是好事，说明大家的防护意识在不断增强。”隋唐城遗址植物园有关负责人说，为避免聚集，该园不仅安排人员巡逻，劝阻游客不扎堆，还取消了正在举办的赏荷游园会及原定于8月6日开幕的啤酒节。

进入园区，几名身穿防护服的保洁员正背着喷雾器，给座椅、垃圾箱等公共设施消毒。按照园区制订的疫情防控方案，园内每天要进行2次基础消杀，座椅、公厕、垃圾箱等重点区域每天要进行4次消杀。