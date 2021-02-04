“一米线”落实较好 多数洛阳市民自觉戴口罩

疫情防控期间，戴口罩、保持1米以上距离是做好个人防护的重要措施。

疫情防控期间，戴口罩、保持1米以上距离是做好个人防护的重要措施。我市银行、商场、超市、电影院等人员密集场所防控措施落实得怎么样？昨日，记者进行了走访。

银行

确保员工健康上岗每天进行全面消杀

昨日上午，记者随机走访工商银行长春路支行、中国银行洛阳分行、交通银行洛阳分行、中原银行洛阳分行发现，4家银行均要求进入人员戴口罩、测体温、出示健康码，银行业务大厅内的柜台、ATM机附近均有保持1米以上距离的提示语，前来办业务的人寥寥无几，未见不戴口罩的市民。

在工商银行长春路支行，工作人员在门口引导办业务的市民排队等候，大厅内办业务的不超过10人。该支行负责人介绍，7月31日前，该行17名工作人员已全部进行核酸检测，确保工作人员健康上岗。另外，保洁人员在每天上午、下午对银行内外进行全面消杀，并不定时对柜台和ATM机进行消毒。

商超

加强流动巡查确保顾客“不越线”

昨日，记者走访涧西区万达广场和西工区王府井百货时看到，商场进口处均有工作人员对进入商场的人员量体温，检查健康码及戴口罩情况，地面上有“一米线”标识。在王府井百货，一名市民因没戴口罩被工作人员拦在门外。

“我们统一制作‘一米线’标识，由商户贴在自家店内。”洛龙区泉舜购物广场相关负责人介绍，为确保顾客“不越线”，商场广播循环播放提示语音，并加强工作人员流动巡查。

在涧西区长申国际超市和王府井购物中心超市，收银台处均有“一米线”标识，但少数市民在结账时出现拥挤情况，超市工作人员及时上前劝告，提醒大家保持距离。