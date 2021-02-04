武警洛阳支队官兵帮孟津独居老人清理淤泥

“这些武警官兵太好了，没有他们，我这个家就没了！”近日，提起武警官兵的无私帮助，孟津区会盟镇台荫村独居老人孙铁眼泪止不住往下流。

“这些武警官兵太好了，没有他们，我这个家就没了！”近日，提起武警官兵的无私帮助，孟津区会盟镇台荫村独居老人孙铁眼泪止不住往下流。

7月20日，会盟镇遭遇暴雨山洪。洪水退去后，村庄道路、部分村民家中存留大量淤泥。武警河南总队洛阳支队派出150多名官兵，携带400余件清淤工具，前往该镇小寨村和台荫村支援灾后重建。

7月25日中午，在台荫村开展清淤工作的武警官兵得知，该村独居老人孙铁家里的淤泥有近一尺深，因其无力清理，已在邻居家借住了多日。

随后，武警洛阳支队特战中队中队长张启午带领12名特战队员前往孙铁家中支援。到场后，他们发现院子空间狭窄，大型清淤机械无法进入作业。于是，他们用肩扛、用双手扒、用铁锹铲、用小推车推，帮助老人清理院落。

“武警官兵冒着高温，帮我把院里的淤泥清理干净，我感谢党、感谢咱的战士！”孙铁说。

截至7月27日，武警河南总队洛阳支队已在小寨村和台荫村抢通道路近4公里，清理下水道1000余米，累计清理淤泥160余立方米，为近100个家庭、1000米街道消菌杀毒，并有针对性地完成了16个缺乏壮劳力的家庭清淤工作。(记者 刘嘉仪 实习生 郭慧颖 通讯员 刘奇山 任小娇)