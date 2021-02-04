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立起投产达效的“时间标尺”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:25

　　“签约后半年内落地实施”“推动项目当季及早实质性开工”“一般性项目建设工期不超过两年”……前不久，我市下发加快推进“三个一批”项目的通知，“半年”“当季”“两年”的硬约束，字里行间透着“等不起”的紧迫感，立起了投产达效的“时间标尺”。

　　抓项目就是抓发展，抓项目就要看实效。生产线转起来，才会诞生就业岗位，产生真金白银。签约轰轰烈烈、建设冷冷清清、投产遥遥无期，项目难免沦为“画饼充饥”，发展难免成为“空中楼阁”。推动“三个一批”项目建设，不是为了场面“热闹”、数字“漂亮”，而是要在有序衔接中及早见效。把项目进度放在时间尺度上量一量，倒逼项目建设实现“闯关突破”，项目这个“王者”才能撑起高质量发展的新高度。

　　有坐标，就知道该向哪里奔跑。建立“三个一批”项目台账，实行建账、理账、对账、交账、算账，围绕“落地率、开工率、投资率、达效率”等指标全程跟踪、量化考核，让投产达效的“尺子”更精准、更有威力，推动项目从“落地生根”走向“开花结果”，副中心的经济大厦就会根基牢固！(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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