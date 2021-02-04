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洛阳师范学院教授彭枫：踏实做科研 潜心育新人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:23

　　昨日，记者来到洛阳师范学院物理与电子信息学院物理系实验室，教授彭枫与他的学生正在做实验。彭枫身着白色实验服，语重心长地给学生们讲解实验结果。

　　记者发现，实验室的墙上挂满了学生在全国比赛中获得的荣誉。“这只能代表过去，我们的未来更精彩。”他说。

　　8岁时，彭枫挎着母亲亲手缝制的布包，踏进了校门。“穷人家的孩子早当家。与同龄人相比，我多了一份成熟与稳重。”彭枫说，他初中毕业以全县第13名的成绩考进了县重点高中，高中毕业考入河南师范大学。

　　正当他沉浸在大学的美好生活中时，现实却给他重重一击。那是大学的第一次英语课，同学们流利标准的发音，与他带着浓浓乡音的发音形成鲜明对比，他深刻地意识到了自己的差距。从此以后，他每天早上5点半起床练习英语，提前把课文背得滚瓜烂熟……经过不懈的努力，他通过了大学英语四级、六级考试。不仅如此，2006年，他顺利地获得理学硕士学位。

　　“当我们回看走过的路，所有辛苦和抗挣都是财富，人生就是要不断挑战自我。”彭枫充满自信地说，这话里包含着他奋斗的艰辛，更是他的人生态度。

　　吐尽心中万缕丝，奉献人生无限爱。2006年，彭枫到洛阳师范学院任教，先后从事普通物理、大学计算机基础、高等数学等课程教学工作。

　　“既然手握粉笔，就要对学生负责，我所能奉献的唯有我的知识。”彭枫这样描述自己的职业初心，他潜心钻研教育新理念，苦练基本功；积极订阅相关资料，开拓学术视野。同时，他还从互联网上学习别人的优秀教学经验。

　　“在教学上，我们要不断创新，理论结合实践。”彭枫说，作为一名教师，他深知学习不能脱离实践，挑选部分优秀大一学生走进实验室，根据学生的特点循循善诱，不断鼓励学生，激发学生的最大潜能。他坚持每周一次研究生组会，同时还定期邀请本科生参与其中，不断鼓励学生大胆创新。

　　“我对科学研究有着天生的狂热。”彭枫说，有了孩子后，家庭琐事接踵而来，他白天备课、上课，晚上回家照顾妻子和孩子。每当处理完琐事，坐在电脑前，徜徉在物理研究领域时，他就有满满的幸福感。

　　付出终会有回报。他曾先后在国内外重要学术期刊上发表论文50余篇，主持和承担了国家自然基金项目及省部级项目11个，获得河南省科技厅奖励6次。另外，他先后获得“洛阳市优秀教师”“洛阳师范学院优秀教师”“洛阳师范学院师德先进个人”等荣誉。（记者 贾臻 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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