做好个人防护就是公众的“临战状态”（洛谭说事）

国内部分地区出现的疫情牵动人心。读晚报，我市紧急落实防控措施，提出按照去年疫情蔓延期间的状态做好当前疫情防控工作，市县两级疫情防控指挥部要进入临战状态，号召全社会认真做好个人防护。

国内部分地区出现的疫情牵动人心。读晚报，我市紧急落实防控措施，提出按照去年疫情蔓延期间的状态做好当前疫情防控工作，市县两级疫情防控指挥部要进入临战状态，号召全社会认真做好个人防护。

短短10多天，南京疫情已波及15省份20多个城市！此次由境外输入引发的南京疫情，之所以短时间内扩散到多地，是因为除了德尔塔毒株威力大，与民众对疫情放松警惕也有很大关系。有专家表示，随着对新冠病毒的深入了解及国内疫情基本得到控制，很多人认为疫情没那么可怕了，人类总有办法对付它。这种心态使得防控有所松懈，再加上在以往的认知里，病毒在夏季不易传播，就更加不以为意了。

应该说，历经一年半的抗疫，有一点我们可以确定：新冠病毒不会倏然而去，疫情风险随时随地可能存在，尤其是此次引发我省疫情的德尔塔毒株载毒量大、传染性强、隐蔽性强，必须引起高度重视，做好个人防护。正如中国工程院院士钟南山所说：不能放松，要时刻关注社区的防控措施和建立群体免疫屏障，加快推进疫苗接种，在人多、通风差的场所一定要戴好口罩。

预防是最经济、最有效的阻断疫情传播的策略。对于当前的洛阳来说，做好个人防护就是公众的“临战状态”。把防控关口往前移，降低病毒传播风险，最重要也最普遍的就是把好个人防护的关口。这需要广大市民从生活细节入手，继续保持规范戴口罩、勤消毒、勤洗手、不聚集等好习惯，注重防护质量，从源头上切断病毒传播的途径，齐心协力为洛阳守住疫情防控底线。（洛谭）