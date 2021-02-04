徐衣显到部分重点场所调研督导疫情防控并召开调度会

昨日上午，市委副书记、代市长、市疫情防控指挥部第一指挥长徐衣显到部分重点场所调研督导疫情防控，并召开调度会，传达学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和中央、省、市领导相关批示要求，对我市疫情防控工作进行再安排再部署。

徐衣显在督导调度疫情防控工作时强调

全面进入战时状态 立即激活指挥体系

从严从紧从细从实抓好疫情防控各项工作

昨日上午，市委副书记、代市长、市疫情防控指挥部第一指挥长徐衣显到部分重点场所调研督导疫情防控，并召开调度会，传达学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和中央、省、市领导相关批示要求，对我市疫情防控工作进行再安排再部署。

在洛阳龙门站，徐衣显来到车站出入口、候车室、出租车乘车处实地检查，叮嘱要严格按照指南，做细人物过检，构建无缝闭环，坚决守好第一道关口。同时，要做好安检人员、出租车司机等“窗口”人群的严格防护和安全管理，保证一次性手套、口罩、护目镜等供应，规范衣物更换和环境消杀等。在洛阳市看守所和社会福利院门口，徐衣显详细询问封闭管理、物资保障等情况，强调要严格程序、严细环节，以万无一失的最严格闭环管理，坚决将疫情阻击在场所之外。在市疾控中心，徐衣显详细了解移动核酸检测车、P2实验室等配备使用情况，强调要立足疫情实战，加强疫情研判，盘活医疗资源，提高防控能力，把全市疾控体系的龙头带动作用发挥好。

调度会上，徐衣显强调，一要坚决扛牢疫情防控政治责任。充分认清当前疫情防控严峻形势，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，把防控工作做得更严更深更细更实，坚决织牢“外防输入”坚固防线。二要全面进入战时状态。市县乡村四级立即激活疫情应急指挥体系，压实四方责任，落实“四早”要求，扎紧“四个口袋”，做到“三个马上”，确保应急响应和处置措施跑在病毒前面。三要加强重点场所、薄弱环节管控。全面查漏补短，加强基层基础，严密做好机场、车站、医院等重点场所，公共服务场所工作人员等重点群体及人员密集场所的防控管理。四要从严从细落实疫情全面防控措施。对入境隔离期满返洛人员实行全流程闭环管理，切实加强国内中高风险地区人员和前往中高风险地区人员管控管理，扎实做细做好人物同防。五要加快推进疫苗接种。加大动员力度，优化组织服务，做到应接尽接，加紧构筑免疫屏障。六要全力保障市场供应。强供给、优调度、控物价，全力满足群众生活和防疫需要，确保经济社会稳定有序。七要加强宣传教育。加强健康防疫知识宣传，引导群众做好日常自我防护、养成良好生活习惯。八要强化督导督查。

李保兴、贺敏等参加相关活动。(记者 孙自豪 智慧)