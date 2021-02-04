洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显到部分重点场所调研督导疫情防控并召开调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:23

徐衣显在督导调度疫情防控工作时强调
全面进入战时状态 立即激活指挥体系
从严从紧从细从实抓好疫情防控各项工作　　

　　昨日上午，市委副书记、代市长、市疫情防控指挥部第一指挥长徐衣显到部分重点场所调研督导疫情防控，并召开调度会，传达学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神和中央、省、市领导相关批示要求，对我市疫情防控工作进行再安排再部署。

　　在洛阳龙门站，徐衣显来到车站出入口、候车室、出租车乘车处实地检查，叮嘱要严格按照指南，做细人物过检，构建无缝闭环，坚决守好第一道关口。同时，要做好安检人员、出租车司机等“窗口”人群的严格防护和安全管理，保证一次性手套、口罩、护目镜等供应，规范衣物更换和环境消杀等。在洛阳市看守所和社会福利院门口，徐衣显详细询问封闭管理、物资保障等情况，强调要严格程序、严细环节，以万无一失的最严格闭环管理，坚决将疫情阻击在场所之外。在市疾控中心，徐衣显详细了解移动核酸检测车、P2实验室等配备使用情况，强调要立足疫情实战，加强疫情研判，盘活医疗资源，提高防控能力，把全市疾控体系的龙头带动作用发挥好。

　　调度会上，徐衣显强调，一要坚决扛牢疫情防控政治责任。充分认清当前疫情防控严峻形势，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，把防控工作做得更严更深更细更实，坚决织牢“外防输入”坚固防线。二要全面进入战时状态。市县乡村四级立即激活疫情应急指挥体系，压实四方责任，落实“四早”要求，扎紧“四个口袋”，做到“三个马上”，确保应急响应和处置措施跑在病毒前面。三要加强重点场所、薄弱环节管控。全面查漏补短，加强基层基础，严密做好机场、车站、医院等重点场所，公共服务场所工作人员等重点群体及人员密集场所的防控管理。四要从严从细落实疫情全面防控措施。对入境隔离期满返洛人员实行全流程闭环管理，切实加强国内中高风险地区人员和前往中高风险地区人员管控管理，扎实做细做好人物同防。五要加快推进疫苗接种。加大动员力度，优化组织服务，做到应接尽接，加紧构筑免疫屏障。六要全力保障市场供应。强供给、优调度、控物价，全力满足群众生活和防疫需要，确保经济社会稳定有序。七要加强宣传教育。加强健康防疫知识宣传，引导群众做好日常自我防护、养成良好生活习惯。八要强化督导督查。

　　李保兴、贺敏等参加相关活动。(记者 孙自豪 智慧)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
        在伊滨区佃庄镇，有这样一个村落，因宋代名相吕蒙正而得名、闻名，至今仍保留着吕蒙正少年苦读的寒窑，这个...
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
    		•  
    新闻排行
  • 状态良好！洛阳地铁2号线车辆上线试跑...
  • 紧急通知！洛阳暂停城市区12岁—17岁...
  • 国家卫健委：8月3日新增确诊病例96例 ...
  • 洛阳召开灾后重建工作专题会议
  • 家长速看！洛阳义务教育学校报名时间...
  • 高考成绩608分的他期待您帮忙圆大学梦
  • 洛龙区487名工作人员下沉至社区防疫一...
  • 鲍珊菊为洛阳夺得奥运首金 他们这样点...
  • 疫情防控下，七夕能否领证？洛阳民政...
  • 洛阳商超、影院等人员密集场所防控措...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    做好疫情防控 洛阳应急...
    洛阳商超、影院等人员...
    记者走访：洛阳餐饮单...
    洛阳中心城区设5个出租...
    精彩热帖

    花椒红了

    爱舞的小精灵们

    夏花之绚烂

    风采依旧
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605