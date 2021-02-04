洛龙区487名工作人员下沉至社区防疫一线 机关党员变身防疫“哨兵”

“阿姨，您戴好口罩，请量下体温。”昨日7时30分，在洛龙区太康路北侧的顺驰第一大街小区南门口，“疫情防控值班点”的桌子早早支了起来，该卡点值班员杜月霞开始了一天的执勤。

昨日，在洛龙区定鼎门街道水磨社区，党员志愿者等对返洛人员进行全面排查

记者 张光辉 通讯员 张俊望 李蓓 摄

“阿姨，您戴好口罩，请量下体温。”昨日7时30分，在洛龙区太康路北侧的顺驰第一大街小区南门口，“疫情防控值班点”的桌子早早支了起来，该卡点值班员杜月霞开始了一天的执勤。

杜月霞和负责该小区的定鼎门社区网格长张晓晓忙着量体温、登记、发放防疫手册，虽然有伞遮挡，汗水还是很快湿透了衣裳。“我在区农业农村局工作，听说一线防控力量紧张，就响应号召来到了社区。”杜月霞说，到了一线就得担起防疫“哨兵”的职责，与基层社区工作人员共同筑牢防疫堡垒。

在世府名邸小区，同样来自洛龙区区直机关的值班员范森，与负责该小区的网格长秦杨一起入户走访。“请注意关注自身健康状况，每天按时向网格长报备体温，生活上有任何需要帮助的地方，第一时间和我们联系。”向小区内的外地返洛居民了解具体行程后，范森给大家认真讲解了防疫相关知识，并提醒他们及时接种疫苗。

定鼎门社区党委书记赵春阳说：“我们社区只有10名工作人员，全部进入小区也无法满足防控需求。”社区防疫事无巨细，这次共有48名机关党员下沉到定鼎门社区，大大充实了一线防疫力量。

按照最新的疫情防控要求，洛龙区发出通知，呼吁区直机关单位党员干部下沉到镇(街道)，助力打赢疫情防控阻击战。没想到，短短3个小时内，52个区直机关就组织了一支由487名党员干部组成的服务团队。根据疫情防控需求，他们被分批次、有重点地输送到辖区内10个镇(街道)，全部安排在社区防控各个卡点。

“每个卡点最多两个人，从8时执勤到22时，要服从社区关于疫情防控的各项工作安排。”洛龙区相关负责人介绍，上岗前，这些志愿者全部进行了培训，大家纷纷表示，关键时刻冲锋在前是每一名党员的责任，要用实际行动守护人民群众的生命安全。（记者 智慧 实习生 李玉冰 通讯员 姚嘉慧）