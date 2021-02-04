【河洛党史故事】一篇没有写完的日记

“1953年6月11日，天气阴……”这是任西和烈士日记本中的最后一句，写下这句话后他匆忙奔赴战场，参加战斗。

“1953年6月11日，天气阴……”

这是任西和烈士日记本中的最后一句，写下这句话后他匆忙奔赴战场，参加战斗。

任西和，1928年出生于今偃师区顾县镇顾县村，1951年参加中国人民志愿军。

任西和参军后表现突出。在练兵中，他带头苦学苦练杀敌本领；在行军中，他主动帮助战友搬运武器弹药；在文化学习中，他不仅教战友写字，还鼓励大家给亲属写信，揭露侵略者的豺狼本性。1952年12月，任西和光荣地加入中国共产党。

1953年6月12日，任西和所在部队参与了一场激烈的战斗。作为机枪射手，他同战友一起抬着机枪，奔赴前沿阵地，把一颗颗愤怒的子弹射向敌人。战斗进行得正激烈，突然敌方一颗炮弹飞来，把机枪架炸断了，枪身失去依托，严重影响射击的精准度。紧急关头，任西和毫不犹豫，半站半跪，把90斤重的机枪放在肩膀上，让战友继续向敌人猛烈地扫射。

机枪的温度越来越高，任西和肩部被严重烫伤。部队首长命令他赶紧包扎，但他坚定地表示不能失掉战机。当大部队冲上高地，战斗取得胜利时，任西和却倒下了，他身上多处中弹，腰部严重损伤，牙齿已经咬碎……

壮烈牺牲的任西和被追认为中国人民志愿军二级英雄、一等功臣。他所在的部队六○○团也被称为“西和团”。

后来，辽宁沈阳的抗美援朝志愿军烈士陵园工作人员在走访任西和烈士的家属时，才看到烈士未写完的日记。日记无言，历史有声，任西和烈士永垂不朽！（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）