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高考成绩608分的他期待您帮忙圆大学梦

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.04 08:24

　　昨日一早，18岁的郭晓桐就出了家门，来到洛龙区一家度假酒店，他快速换上服务员的衣服，拿上扫帚和簸箕，开始了一天的工作。

郭晓桐展示他的大学录取通知书

　　郭晓桐是今年的一名高考生，高考成绩608分，他已经收到中国矿业大学能源动力类专业的录取通知书，但每年5800元的学费他的家庭无力负担。

　　“对我来说，唯有知识才能改变命运。”郭晓桐说，目前，他已靠打工攒了1500元，但和预期仍有较大距离。

　　无奈  父母都是残疾人，他的大学学费还没有着落

　　一张简易床、一张书桌、两个柜子，就是郭晓桐房间里的所有陈设。郭晓桐的父母都是残疾人，母亲没有工作，父亲靠在集市上给人修鞋、修伞赚钱贴补家用，日子一直过得紧巴巴的。

　　郭晓桐的父亲郭西彦介绍，他家有三个孩子，郭晓桐还有两个姐姐，一个已出嫁，另一个在河南理工大学就读。一家培养出两个大学生，这让郭西彦自豪也发愁。

　　郭西彦说，孩子们争气，他们老两口高兴得很，但由于他们夫妻二人身体上的缺陷，家里没有稳定的收入，加之他和老伴儿患有心脏病、糖尿病等，常年依赖药物，两个孩子都即将开学，还没有着落的学费让他们有些发愁，“我们做父母的心里不是滋味，感觉对不住孩子们”。

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[ 责任编辑：潘亮]
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