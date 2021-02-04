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洛阳市先进基层党组织伊滨区庞村镇九贤社区党支部：党员作表率 社区换新颜（向先进模范学习）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.04 08:24

　　8月1日傍晚，凉风习习，伊滨区庞村镇九贤社区西边的小游园内，聚集了不少乘凉的居民。“社区现在变了个样，环境好了，住着舒心。”社区居民高建坡笑声爽朗。

　　九贤社区的变化有目共睹。就拿这个小游园来说吧，以前是个臭水沟，现在绿树成荫、鸟语花香，成了大家的乐园。

　　如今走在九贤社区的大街小巷，街道干净平坦，两侧种有桂花、月季，墙壁上一幅幅图画勾勒出乡村生活的美丽图景……

　　“社区建设，关键在于党员干部带头。社区党支部通过办好一件件实事，让居民的生活更甜、日子更好。”九贤社区党支部书记、居委会主任宫华民说。

　　2019年，九贤社区决定对社区主次干道环境进行综合整治。拆除违建是环境整治的第一步。有的居民家门口有车棚、旱厕等，谁都不愿意从自家拆起，大家都在观望，一时间陷入了僵局。

　　“先从我家拆！”社区党员宫振红站了出来，带头拆了自家的旱厕。“拆自家东西，谁不心疼？可咱是党员，必须带头。”宫振红说。

　　在党员的带动下，拆除违建工作推进迅速。九贤社区的环境整治工作顺利迈开了第一步，随后污水管网改造、道路绿化、游园建设等工作顺利推进，极大地改善了居民的生活环境，得到大家称赞。

　　今年，九贤社区完成了“两委”换届，新班子成员平均年龄45岁，干事创业劲头更足，最近社区党支部荣获洛阳市先进基层党组织称号。宫华民表示，下一步，社区党支部将结合社区党建工作实际，着力抓基层、打基础，充分发挥领导核心、战斗堡垒作用，鼓励党员发挥先锋模范作用，使基层党组织焕发出勃勃生机，让居民生活更幸福。（记者 孙小蕊 通讯员 张晓晨）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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