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洛阳今日多云转阴天 气温23℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.04 08:11

　　本周，洛阳最高气温一直维持在30℃以上，昨天最高气温31℃，虽然不算酷热，但午后的一段时间依然热感明显。

　　目前，一场大范围的高温天气正在影响我国，自7月30日以来，中央气象台已连续5天发布高温预警信号，国内多地出现40℃以上的酷热天气，四川、贵州、湖南等地部分气象观测站的最高气温，甚至打破了当地建站以来的最高纪录。

　　针对此次大范围高温天气，中国天气网制作了一张“全国易中暑地图”。从地图上看，今天，四川、重庆、贵州、湖北、江西、广西、云南等地“酷热难耐，极易中暑”，河南情况较好，为“午后炎热，可能中暑”。

　　当前疫情防控形势严峻，加上夏日炎热，如何做到既防暑又防疫呢？医生建议，如果觉得戴口罩闷热，可在无人空旷的环境下，短暂摘下口罩缓解闷热。居家时，室内温度最好不要低于26℃，及时开窗通风。

　　今天是中伏的第15天，根据最新气象资料分析，短期内高空有低槽东移，我市逐渐转有分布不均匀的阵雨或雷阵雨天气，预计今天白天我市多云转阴天，有分散性阵雨、雷阵雨，偏东风3级左右，气温23℃到32℃；今天夜里到明天白天阵雨转多云，偏东风3级左右，气温23℃到33℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
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