紧急通知！洛阳暂停城市区12岁—17岁在校学生群体新冠疫苗接种工作

洛报融媒记者3日晚从市教育局获悉，为做好疫情防控工作，避免扎堆聚集，立即暂停城市区12岁—17岁在校学生群体新冠疫苗接种工作。

洛报融媒记者3日晚从市教育局获悉，为做好疫情防控工作，避免扎堆聚集，立即暂停城市区12岁—17岁在校学生群体新冠疫苗接种工作。 洛报融媒记者3日晚从市教育局获悉，为做好疫情防控工作，避免扎堆聚集，立即暂停城市区12岁—17岁在校学生群体新冠疫苗接种工作。 市教育局有关负责人表示，此次仅是暂停接种，随后将由市教育局和市卫健委统一组织，按照属地管理的原则，有序开展接种服务。接种方式和时间另行通知。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢）