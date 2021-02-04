做好疫情防控 洛阳应急物资供应有“双保险”

3日，洛报融媒记者从市工信局、市卫健委获悉，在应急物资保障方面，我市当前依托产能储备和产品储备“双保险”，可有效满足全市疫情防控需求。

3日，洛报融媒记者从市工信局、市卫健委获悉，在应急物资保障方面，我市当前依托产能储备和产品储备“双保险”，可有效满足全市疫情防控需求。

其中，全市13家应急物资产能建设承储企业共具备日产医用口罩700万只、防护服1万套、消毒液80吨、手持测温枪2000把产能，可第一时间满足全市疫情防控即时需求。

在产品储备上，目前市本级已采购储备2800万元的各类防控物资，包括防护服5万套、隔离衣1万套、医用防护口罩10万只、医用外科口罩100万只，防护面罩(护目镜)10万个，以及部分核酸检测设备、检测试剂、药品等。县(区)卫健委和二级以上医疗机构，根据各自疫情防控需要也已储备一定数量防控物资。