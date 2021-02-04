特殊时期出现发热症状 洛阳专家教您正确就医

“我女儿发烧了，能不能先在家观察几天？”“现在去发热门诊，除了核酸检测，还需要做什么检查？”这两天，不少读者咨询，疫情防控的特殊时期，发烧了该咋办。3日，记者带着这些问题，采访了市中心医院感染科主任张国强。
“我女儿发烧了，能不能先在家观察几天？”“现在去发热门诊，除了核酸检测，还需要做什么检查？”这两天，不少读者咨询，疫情防控的特殊时期，发烧了该咋办。3日，记者带着这些问题，采访了市中心医院感染科主任张国强。
“我女儿发烧了，能不能先在家观察几天？”“现在去发热门诊，除了核酸检测，还需要做什么检查？”这两天，不少读者咨询，疫情防控的特殊时期，发烧了该咋办。3日，记者带着这些问题，采访了市中心医院感染科主任张国强。
张国强介绍发热的原因比较多，如细菌或支原体、衣原体感染，常见的有受凉感冒、急慢性支气管炎等，血液系统疾病、风湿免疫系统疾病等也会引起发热症状。
如果市民出现发热症状，且体温不超过38℃，可以暂时居家隔离，并采取多休息、多喝水等方式，若是超过48小时仍不能降温，一定要及时前往医院发热门诊做进一步检查，千万不能因为害怕而迟迟不去就诊。如果到过中高风险地区，出现发热务必要立即就诊。
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