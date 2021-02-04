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关于开展疫情防控志愿服务倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 20:58

关于开展疫情防控志愿服务倡议书

全市新时代文明实践中心(所、站)、各志愿服务组织、广大志愿者朋友们：

　　当前，多省市相继出现新冠肺炎确诊病例，疫情出现反弹。我市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室连续发布通告，对当前疫情防控工作进行了统一安排。为全力配合我市疫情防控工作，充分发挥广大志愿者和志愿服务组织在联防联控、群防群治中的重要作用，现发出如下倡议：

　　一、提升站位，服从指挥。全市广大志愿者和志愿服务组织要带头遵守市、县(区)防疫指挥部、疾控部门、所在社区和单位关于疫情防控的各项规定，带头落实疫情防控措施，为亲友和身边群众作出榜样。结合疫情防控实际，迅速调整原定志愿服务计划，不得组织实施任何形式的大型聚集性活动，不得邀请和批准疫情重点地区人员参加活动。

　　二、加强宣传，做好表率。要通过权威部门、主流媒体了解和掌握疫情动态，不恐慌、不信谣、不传谣。要带头学习宣传疫情防控知识、主动接种新冠疫苗，自觉做到并劝导亲朋好友戴口罩、勤洗手、多通风、不聚集、用公筷，保持一米以上社交距离，为全体市民做出良好示范。

　　三、立足实际，就近服务。各县(区)新时代文明实践中心和志愿服务中心要时刻关注本地区疫情防控的态势和信息，积极组织开展“我爱洛城”疫情防控志愿服务招募活动，按照“结合特长、就近服务”的原则，全面组织志愿服务团队和广大志愿者深入乡镇(街道)、村(社区)和基层单位积极开展消毒消杀、疫苗接种、社区防控、特殊群体关爱等文明实践活动，充分展现“河洛志愿”品牌力量。

　　四、做好培训，确保安全。各新时代文明实践中心(所、站)和志愿者团队要始终把志愿者个人安全放在首位，认真遵守疫情防控的规定，严格落实疫情防护措施，坚决做到“防护措施不到位不上岗，防护培训不合格不上岗”，确保统一行动听指挥，科学专业做服务。

　　疫情就是命令，防控就是责任。希望全市广大志愿者、志愿服务组织在确保安全的前提下，团结凝聚起来，积极投入到疫情防控志愿服务之中，为坚决遏制疫情传播扩散，夺取疫情防控斗争胜利贡献更大力量！

洛阳市文明办
洛阳市志愿者联合会
2021年8月3日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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