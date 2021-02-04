鲍珊菊为洛阳夺得奥运首金 他们这样点赞……

8月2日，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友钟天使，以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌，也为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

8月2日，在东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛上，洛阳姑娘鲍珊菊携手队友钟天使，以31秒895的成绩勇夺金牌，成功为中国队卫冕该项目奥运金牌，也为洛阳实现了奥运金牌零的突破。

鲍珊菊在东京奥运摘金的消息，在洛阳朋友圈转发火热。大家纷纷表示，鲍珊菊不畏强手、顽强拼搏、勇于争先，为祖国争得了荣誉，为洛阳增添了光彩，也鼓舞着大家在学习生活中奋力前行、砥砺奋进。

市体育局党组书记、局长卢铁军

“这些年来，鲍珊菊在竞技体育方面进步很快，从青运会冠军、亚洲杯冠军、世界杯冠军，一步步走上了奥运舞台。她拿下洛阳首枚奥运金牌不仅是个人的骄傲，也是全市运动健儿的楷模，鲍珊菊为洛阳取得了佳绩，为祖国赢得了荣誉。”市体育局党组书记、局长卢铁军说，鲍珊菊的这次夺金，将进一步激发我市全民健身热情，释放体育消费活力，推动我市体育产业高质量发展。下步工作中，市体育局将发动局属各训练单位全体教职工和运动员，学习鲍珊菊这种奥运精神，扎实做好省十四运会的训练备战工作，争取在明年的省运会上，当好东道主，取得更加辉煌的成绩。

洛阳优秀体育特长生张馨戈

“看到鲍珊菊夺冠的那一刻，我特别激动，我要以她为榜样，争取也能代表中国队站上奥林匹克的舞台。”刚刚从沈阳参加完2021年田径后备人才跨栏项目训练营的张馨戈，是我市一名优秀的体育特长生。她曾多次获得国家、省、市女子100米栏冠军，在初三年级就取得了国家一级运动员。张馨戈说，她将更加刻苦锻炼，努力拼搏，全面提高自己的综合素质和专业技能，争取早日实现自己的奥运梦想。