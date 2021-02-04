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洛阳商超、影院等人员密集场所防控措施如何？记者走访了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 19:53

　　疫情防控期间，佩戴口罩、保持1米以上安全社交距离是做好个人防护的重要措施。我市商场、超市、电影院、银行等人员密集场所防控措施做得怎么样？3日，记者进行了走访。

　　当日上午，记者随机到工商银行长春路支行、中国银行洛阳分行、交通银行洛阳分行、中原银行洛阳分行暗访发现，四家银行均要求进入人员佩戴口罩、测量体温、出示健康码，银行业务大厅内的柜台、ATM机等设备和人工窗口附近均有“一米线”提示标语，前来办业务的人寥寥，未见没有佩戴口罩的市民。

　　在工商银行长春路支行，工作人员在门口引导办业务的市民排队等候，并告知大家：“为防止人员密集，银行营业大厅内办业务的人数不得超过10人。”该支行负责人介绍，7月31日前，该行17名工作人员已全部做核酸检测，确保工作人员健康上岗。另外，每天上午、下午，保洁人员会对银行内外做全面消杀，平时还有保洁人员不定时对柜台和ATM机进行消毒。

商场工作人员为顾客测体温

　　记者走访涧西区万达广场和西工区王府井百货时发现，商场进口处均有工作人员在测量体温和检查健康码以及口罩佩戴情况，同时地面还贴有“一米线”。在王府井百货，一名市民因没有佩戴口罩而被工作人员拦在门外，还有多名外卖配送人员也被禁止入内，订单食品设有统一放置处，由顾客自取。

　　“顾客排队情况多出现在快餐、冷饮店铺及收银台等处，我们统一制作‘一米线’提醒贴，由商户张贴在自家店内。”泉舜购物广场相关负责人介绍，为避免杜绝有顾客“越线”，商场广播不间断循环播放提示语音，并加密了工作人员流动巡查力度，“大家自觉性很高，都能保持安全距离”。

　　在涧西区长申国际超市和王府井购物中心超市，收银台处均有“一米线”，但有少数市民在结账时出现拥挤，超市工作人员及时上前劝告，提醒市民保持一米以上的距离。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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