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隋唐城遗址植物园暂停赏荷游园会 王城动物园停止游客投喂动物项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.03 19:52

　　针对当前疫情防控形势，我市城市公园实行限流、预约、扫码入园制度，并暂停广场舞、健步走等人员聚集性活动。3日，记者走访部分公园，采访疫情防控措施落实情况。

　　今天上午10点，记者在隋唐城遗址植物园西门看到，游客进入园区需要先通过红外线测温门，再扫码预约、出示绿色健康码、接受二次测温，最后亮码通过闸机。不戴口罩、没有预约、体温或健康码异常的游客，会被拒绝入园。

　　该园游客服务中心外的液晶屏幕显示，今天上午7点到10点20分，共有581名游客入园。“这轮疫情之前，每天的入园游客数量大概有3000人，这几天降到了1000多人，这是好事，说明大家的防护意识在不断增强。”隋唐城遗址植物园有关负责人说。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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